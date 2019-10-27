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Шнуров признался, что пытался списать Географический диктант у Шойгу 

ТК «Звезда» + ещё 17 8 часов назад
Шнуров пытался списать диктант у Шойгу
Фото: Минобороны России
Музыкант не уточнил, говорит ли он в шутку или всерьез.
Музыкант Сергей Шнуров, который принял участие в Географическом диктанте, пытался списать работу у министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом он сам рассказал в беседе с журналистами.
По словам лидера группировки «Ленинград», в последний раз он писал диктанты в школе, а с диктантом по географии и вовсе столкнулся впервые. По этой причине некоторые ответы, рассказал Шнуров, он решил подсмотреть у Шойгу.
Увенчалась ли его попытка успехом, музыкант не уточнил. Он также не стал признаваться, говорит ли в шутку или всерьез, сообщает РИА Новости.
Географический диктант проходит в России в пятый раз. За эти годы в нем поучаствовало около миллиона человек. В 2019 году для желающих проверить свои географические знания открылись почти шесть тысяч площадок в России и 109 — за рубежом.
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Теги:
Шоу-бизнес , Образование , Общество , Сергей Шойгу , Сергей Шнуров , РИА Новости
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