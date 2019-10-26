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Умерла солистка «Бурановских бабушек» 

Рамблер + ещё 19 23 минуты назад
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Фото: РИА Новости
Всего два дня не дожила до своего 84-летия солистка фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева.
Об этом сообщил в своем Twitter глава Удмуртской Республики Александр Берчалов.
"Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки "Бурановских бабушек". Мои соболезнования родным и близким", — написал он.
«Она болела уже четыре месяца. Последние полгода она уже не выступала», — приводит РЕН ТВ слова Художественного руководителя коллектива Ольги Туктаревой.
«Бурановские бабушки» — российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии.
Пожилые певицы — «бабушки» — прославились, исполняя известные хиты, как отечественные, так и зарубежные на удмуртском языке.
Коллектив представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2012» в Баку, заняв второе место.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Бурановские бабушки», выступавшие на «Евровидении-2012», гастролируют по стране под названием «Бабушки из Бураново», собирая средства на строительство дома милосердия в Удмуртии.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , РЕН ТВ
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