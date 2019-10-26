Умерла солистка «Бурановских бабушек»

Всего два дня не дожила до своего 84-летия солистка фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева.

Об этом сообщил в своем Twitter глава Удмуртской Республики Александр Берчалов.

"Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки "Бурановских бабушек". Мои соболезнования родным и близким", — написал он.

«Она болела уже четыре месяца. Последние полгода она уже не выступала», — приводит РЕН ТВ слова Художественного руководителя коллектива Ольги Туктаревой.

«Бурановские бабушки» — российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии.

Пожилые певицы — «бабушки» — прославились, исполняя известные хиты, как отечественные, так и зарубежные на удмуртском языке.

Коллектив представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2012» в Баку, заняв второе место.

Ранее «Рамблер» сообщал, что «Бурановские бабушки», выступавшие на «Евровидении-2012», гастролируют по стране под названием «Бабушки из Бураново», собирая средства на строительство дома милосердия в Удмуртии.