Поргина рассказала о «внебрачных детях» Караченцова

27 октября в одном из московских ресторанов друзья и родственники Николая Караченцова соберутся, чтобы помянуть покойного актера.

Она рассказала журналистам, что за 45 лет брака ей не раз доводилось слышать о том, что некие женщины утверждали, что у них с ее мужем были романы.

В частности, она вспомнила историю с балериной Еленой Дмитриевой . Поргина считает, что заявления Дмитриевой могли плохо повлиять на здоровье Караченцова.

Уже после смерти актера, по словам Поргиной, Елена приходила просить у нее прощения.

«Она потом сказала мне: "Я прошу у вас прощения". Если она решила покаяться, значит, чувствует грех на своей душе. Мне жалко ее», — цитируют Поргину Dni.ru.

Никаких детей на стороне у Караченцова не существует — его вдова в этом уверена.

«Нет, внебрачных детей у Коли не было», — заявила она.

Правда, раньше Караченцову часто писали мальчики из детских домов.

«Люди одинокие, им хотелось приобрести такого отца».

Николай Караченцов так и не смог оправиться после автомобильной аварии.

Позднее к последствиям травм присоединилось онкологическое заболевание. Его супруга ухаживала за ним до самого конца, — писал ранее «Рамблер».