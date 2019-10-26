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Поргина рассказала о «внебрачных детях» Караченцова 

Рамблер 1 час назад
Поргина рассказала о «внебрачных детях» Караченцова
Фото: РИА Новости
27 октября в одном из московских ресторанов друзья и родственники Николая Караченцова соберутся, чтобы помянуть покойного актера.
Людмила Поргина, вдова Караченцова, вспоминает моменты совместной жизни.
Она рассказала журналистам, что за 45 лет брака ей не раз доводилось слышать о том, что некие женщины утверждали, что у них с ее мужем были романы.
В частности, она вспомнила историю с балериной Еленой Дмитриевой. Поргина считает, что заявления Дмитриевой могли плохо повлиять на здоровье Караченцова.
Уже после смерти актера, по словам Поргиной, Елена приходила просить у нее прощения.
«Она потом сказала мне: "Я прошу у вас прощения". Если она решила покаяться, значит, чувствует грех на своей душе. Мне жалко ее», — цитируют Поргину Dni.ru.
Никаких детей на стороне у Караченцова не существует — его вдова в этом уверена.
«Нет, внебрачных детей у Коли не было», — заявила она.
Правда, раньше Караченцову часто писали мальчики из детских домов.
«Люди одинокие, им хотелось приобрести такого отца».
Николай Караченцов так и не смог оправиться после автомобильной аварии.
Позднее к последствиям травм присоединилось онкологическое заболевание. Его супруга ухаживала за ним до самого конца, — писал ранее «Рамблер».
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Теги:
Шоу-бизнес , Людмила Поргина , Елена Дмитриева , Николай Караченцов , Дни.Ру
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