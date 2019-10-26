Сюткин прокомментировал скандал на «Голосе»

В СМИ разошлась информация о том, что молодой конкурсант «Голоса» якобы отнесся с неуважением к одному из наставников программы, не подав ему руки.

После выступления Даниил обменялся прощальным рукопожатием со всеми, кроме Сюткина.

Однако сам Валерий сказал, что ничуть не обижен на молодого исполнителя. Он предположил, что тот просто растерялся и переволновался.

«Я бы не сгущал краски. Я думаю, что это связано с волнением, или просто мимо прошел. Не до этого парню было. Я вообще такие вещи близко к сердцу не принимаю», — приводит слова Сюткина Teleprogramma.pro.

И это оказалось именно так.

В инстаграме Королев объяснил, что произошло, и почему.

«Пройти во второй тур шоу Голос на Первом канале было настолько неожиданно, что все, о чем я думал в тот момент, это как не упасть или не завопить от радости… Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чье творчество вдохновляло и вдохновляет меня по сей день. Я переволновался и вообще плохо помню те мгновения, все как во сне было». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daniil Korolev (@daniil_korolev_official) 26 Окт 2019 в 3:41 PDT

Как сообщал недавно «Рамблер», Валерий Сюткин был единственным членом жюри, который повернулся, когда пела Лиана Майстер. Он признался, что всегда слушает, что ему подскажет сердце.