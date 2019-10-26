«На кладбище?»: Водянову осудили за выбор места для селфи

Наталья Водянова неожиданно попала под шквал критики в сетях.

Супермодель выложила в инстаграме фотографию, сделанную во время путешествия в Пятигорск . Наталья с детьми приехали на место гибели Михаила Лермонтова

Как пишет сама звезда, она очень хотела привезти сюда детей и лишний раз познакомить их с творчеством своего любимого поэта.

«Лежал один я на песке долины; Уступы скал теснилися кругом, И солнце жгло их желтые вершины И жгло меня — но спал я мертвым сном», — привела Наталья цитату из стихотворения Лермонтова «Сон».

Наверное, выбор цитаты был обусловлен самой трагической романтикой места, где состоялась смертельная дуэль, а ныне стоит обелиск. Тем сильнее контрастируют со словами великого поэта веселые лица на селфи.

Этот момент сразу подметили подписчики.

«Здесь погиб поэт! Не в тему тут такие веселые лица», «Очень странное фото… неуместно все».

Правда, многие почему-то приняли обелиск за памятник на могиле Лермонтова, что придало дополнительный градус праведному негодованию фолловеров.

«Это конечно нужно фантазию иметь, чтоб сфоткаться возле могилы», «На кладбище? Серьезно? Зато айфон засветила», «Прекрасные дети у Натальи… Но надо же понимать, что фото на могиле».