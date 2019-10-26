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«Трудно соскочить»: Крутой признался в зависимости 

Рамблер 53 минуты назад
«Трудно соскочить»: Крутой признался в зависимости
Фото: РИА Новости
Известный композитор был гостем программы «Пятница с Региной». Речь шла, в том числе, о том, как меняет пришедшая популярность жизнь артистов.
Игорь Крутой признался, что паблисити — как правило, чрезвычайно важно для поддержки творческой составляющей. Звезды шоу-бизнеса и не только без поддержки и внимания поклонников чувствуют себя крайне неуверенно.
«У звезд интересная жизнь. А те, кто говорит, что им не нужны автографы и аплодисменты, врут. Мы садимся на этот наркотик, и крайне сложно соскочить», — приводят слова композитора Dni.ru.
Действительно, многие популярные артисты становятся зависимыми от собственных поклонников. И в случае, когда известность сходит на нет, судьбы некоторых из них ломаются.
«Рамблер» сообщал ранее, что Игорь Крутой займется режиссурой праздника, посвященного 40-летию Московской Олимпиады.
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Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Дни.Ру
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