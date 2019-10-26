«Трудно соскочить»: Крутой признался в зависимости

Известный композитор был гостем программы «Пятница с Региной». Речь шла, в том числе, о том, как меняет пришедшая популярность жизнь артистов.

Игорь Крутой признался, что паблисити — как правило, чрезвычайно важно для поддержки творческой составляющей. Звезды шоу-бизнеса и не только без поддержки и внимания поклонников чувствуют себя крайне неуверенно.

«У звезд интересная жизнь. А те, кто говорит, что им не нужны автографы и аплодисменты, врут. Мы садимся на этот наркотик, и крайне сложно соскочить», — приводят слова композитора Dni.ru.

Действительно, многие популярные артисты становятся зависимыми от собственных поклонников. И в случае, когда известность сходит на нет, судьбы некоторых из них ломаются.

«Рамблер» сообщал ранее, что Игорь Крутой займется режиссурой праздника, посвященного 40-летию Московской Олимпиады.