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Харламов едко высмеял Соловьева 

Рамблер 24 минуты назад
Юморист Гарик Харламов исполнил песню об итальянской вилле российского телеведущего Владимира Соловьева. Харламов упоминает о патриотизме Соловьева и наличии у него зарубежной недвижимости. В песне имеются следующие строки:
«Маленький домик. Русская печка.
Русские книги и русская свечка.
Странного в этом что здесь такого?
Это дом Соловьева… на озере Комо».
Напомним. Владимир Соловьев не скрывает, что у него есть недвижимость в Италии. Он заявил, что дом в Италии, на озере Комо купил на собственные деньги.
Собчак потребовала запретить Соловьеву въезд в Италию
В октябре 2019 года некий «отец Сергий» обнародовал в сети петицию о лишении Соловьева итальянского гражданства. Он назвал его экстремистом и призвал запретить посещать страны ЕС и вести политические шоу.
Соловьев в ответ назвал автора петиции «несчастным душевнобольным, возомнившим себя священником».
Ранее «Рамблер» сообщал, что МИД РФ неоднократно предупреждал россиян об угрозе задержания в западных странах.
«Подтверждаем настоятельную рекомендацию российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с США договоры о выдаче», — заявили в МИД.
Отметим, что Италия имеет договор с США о выдаче подозреваемых Вашингтону.
Комментарии178 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Владимир Соловьев , МИД , ЕС
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