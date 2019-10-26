Харламов едко высмеял Соловьева

Юморист Гарик Харламов исполнил песню об итальянской вилле российского телеведущего Владимира Соловьева . Харламов упоминает о патриотизме Соловьева и наличии у него зарубежной недвижимости. В песне имеются следующие строки:

«Маленький домик. Русская печка.

Русские книги и русская свечка.

Странного в этом что здесь такого?

Это дом Соловьева… на озере Комо».

Напомним. Владимир Соловьев не скрывает, что у него есть недвижимость в Италии. Он заявил , что дом в Италии, на озере Комо купил на собственные деньги.

В октябре 2019 года некий «отец Сергий» обнародовал в сети петицию о лишении Соловьева итальянского гражданства. Он назвал его экстремистом и призвал запретить посещать страны ЕС и вести политические шоу.

Соловьев в ответ назвал автора петиции «несчастным душевнобольным, возомнившим себя священником».

Ранее «Рамблер» сообщал , что МИД РФ неоднократно предупреждал россиян об угрозе задержания в западных странах.

«Подтверждаем настоятельную рекомендацию российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с США договоры о выдаче», — заявили в МИД.

Отметим, что Италия имеет договор с США о выдаче подозреваемых Вашингтону.