Стал известен заработок Малышевой

Обнародованы миллионные заработки теледоктора Малышевой

Елена Малышева не только популярная телеведущая, но и достаточно успешная бизнесвумен.

Как грамотный предприниматель, она наверняка следует совету «не складывать все яйца в одну корзину», поскольку является учредителем целых пяти компаний, — рассказывает Teleprogramma.pro.

«Диета Елены Малышевой» — самый успешный бизнес-проект.

Людей, желающих сбросить лишний вес, достаточно много. А среди них немало тех, кто очень занят или недостаточно организован, чтобы постоянно читать калории потребляемой еды.

Недешевые коробки с готовым набором продуктов покупают у Малышевой достаточно активно. За прошлый год фирма заработала 65 миллионов рублей.

Медиапортал «Здоровье инфо», где трудятся сыновья телеведущей, по официальным данным, принес 15 миллионов прибыли.

«Раскрутилась» и начала радовать свою хозяйку клиника «Медицинский центр Елены Малышевой». Если еще в позапрошлом году она была убыточной (35 миллионов рублей), то за прошлый заработала 2 миллиона в плюс, и это только начало.

Рекламное агентство YVM Corporation отчиталось о 23 миллионах прибыли.

А вот «ПМ партнеры» показало небольшие на общем фоне, но все-таки убытки в 123 тысячи рублей.