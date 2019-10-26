Стал известен заработок Малышевой

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Обнародованы миллионные заработки теледоктора Малышевой 

Рамблер 21 минуту назад
Елена Малышева не только популярная телеведущая, но и достаточно успешная бизнесвумен.
Малышеву срочно госпитализировали
Как грамотный предприниматель, она наверняка следует совету «не складывать все яйца в одну корзину», поскольку является учредителем целых пяти компаний, — рассказывает Teleprogramma.pro.
«Диета Елены Малышевой» — самый успешный бизнес-проект.
Людей, желающих сбросить лишний вес, достаточно много. А среди них немало тех, кто очень занят или недостаточно организован, чтобы постоянно читать калории потребляемой еды.
Недешевые коробки с готовым набором продуктов покупают у Малышевой достаточно активно. За прошлый год фирма заработала 65 миллионов рублей.
Медиапортал «Здоровье инфо», где трудятся сыновья телеведущей, по официальным данным, принес 15 миллионов прибыли.
«Раскрутилась» и начала радовать свою хозяйку клиника «Медицинский центр Елены Малышевой». Если еще в позапрошлом году она была убыточной (35 миллионов рублей), то за прошлый заработала 2 миллиона в плюс, и это только начало.
Рекламное агентство YVM Corporation отчиталось о 23 миллионах прибыли.
А вот «ПМ партнеры» показало небольшие на общем фоне, но все-таки убытки в 123 тысячи рублей.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Елена Малышева
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