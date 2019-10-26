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Игорь Крутой не исключил открытия филиала своей академии в США 

News.ru 21 минуту назад
Крутой допустил открытие филиала своей академии в США
Фото: globallookpress.com
Композитор, народный артист России Игорь Крутой не исключил возможности открытия отделения своей Академии музыки за рубежом, в том числе в США. По его словам, для этого необходимо заранее изучить конъюнктуру.
Конечно, открываться в Америке достаточно ответственно, нужен постоянный контроль, необходимо понять, какие здесь педагогические кадры, но это не исключено, — заявил Крутой в интервью ТАСС.
Мэтр, который 26 октября в Нью-Йорке представит концертную программу в честь своего 65-летнего юбилея, отметил, что в любом случае подумать о зарубежных филиалах он сможет только после марта 2020 года. На этот срок намечено открытие в Москве после ремонта основного здания Академии.
Ранее News.ru сообщал, что Игорь Крутой станет режиссёром праздника, посвящённого 40-летию Московской Олимпиады. Об этом сообщил почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов. Он рассказал, что составлен подробный план праздничных мероприятий, который включает в себя множество выставок, фестивалей и конкурсов.
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Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , ИТАР-ТАСС , США
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