Крутой допустил открытие филиала своей академии в США

Игорь Крутой не исключил открытия филиала своей академии в США

Композитор, народный артист России Игорь Крутой не исключил возможности открытия отделения своей Академии музыки за рубежом, в том числе в США . По его словам, для этого необходимо заранее изучить конъюнктуру.

Конечно, открываться в Америке достаточно ответственно, нужен постоянный контроль, необходимо понять, какие здесь педагогические кадры, но это не исключено, — заявил Крутой в интервью ТАСС.

Мэтр, который 26 октября в Нью-Йорке представит концертную программу в честь своего 65-летнего юбилея, отметил, что в любом случае подумать о зарубежных филиалах он сможет только после марта 2020 года. На этот срок намечено открытие в Москве после ремонта основного здания Академии.

Ранее News.ru сообщал, что Игорь Крутой станет режиссёром праздника, посвящённого 40-летию Московской Олимпиады. Об этом сообщил почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов. Он рассказал, что составлен подробный план праздничных мероприятий, который включает в себя множество выставок, фестивалей и конкурсов.