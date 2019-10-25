СМИ рассказали о непростой жизни Сенчуковой

Брат с ДЦП, смерть родителей, тяжелый недуг: непростая жизнь Натальи Сенчуковой

25 октября в день рождения Натальи Сенчуковой журналисты Strhit вспомнили непростой жизненный путь певицы. Артистка смогла справиться со смертью родителей, ушедших друг за другом, и вылечиться от тяжёлого заболевания, которое настигло ее на пару с супругом.

Наталье Сенчуковой исполнилось 49 лет. Певица родилась в Георгиевске Ставропольского края, затем долгое время из-за военной службы отца проживала с семьёй Пятигорске. С детства Сенчукова заботилась о старшем брате с ДЦП. С пяти лет посещала хореографический класс и в юности планировала связать свою жизнь с танцами: после школы поступила в хореографическое училище. Получив образование, будущая певица отправилась покорять Москву. Она начала карьеру в коллективе «Танцевальная машина», затем перешла на самозанятость: подрабатывала на эстраде и в джаз-бэндах.

19-летнюю Сенчуковой приметил лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин, который неожиданно для неё предложил ей стать певицей. Артистка подошла к делу ответственно: поставила голос с помощью преподавателя из ГИТИСа и в 1991 году записала дебютный альбом с группой под названием «Малина». Далее был совместный с Рыбиным диск «Вспомни детство золотое» и концертная программа «Ни слова о любви». Впоследствии их сотрудничество вылилось в создание отдельной группы «РыбСен». Только познакомившись, Рыбин и Сенчукова поняли, что интересны друг другу не только в творческом плане. На тот момент лидер «Дюны» был женат, дома его ждала дочь. Однако семья не мешала молодым людям встречаться, в результате певица забеременела, но решилась на аборт.

«Я подумала, что и так все очень сложно, да и мне только 20 лет исполнилось. Мозгов еще особенно нет, а родителям я не говорила. Вите сказала, он не мог мне запретить, это было мое решение. Витя меня сам отвез, сам забрал. Наворотили мы, конечно, по молодости», — цитирует издание слова Сенчуковой.

В итоге Рыбин оставил семью, предпочтя ей отношения с певицей. Через несколько лет артисты поженились, в браке родили сына Василия.

Настоящим ударом для пары стали недуги их родственников: у матери Рыбина внезапно развилась болезнь Альцгеймера, у матери Сенчуковой был обнаружен рак, у ее отца диагностирована опухоль в легких. Родители певицы скончались друг за другом в течение одного месяца.

Пять лет назад страшные новости настигли обоих артистов. Поначалу Сенчукова обратила внимание на странное пятно, появившееся на ноге. Затем у Рыбина возникло новообразование на носу. Косметологические процедуры результата не принесли. Будучи на отдыхе в Италии пара получила сообщение от доктора, что у них нашли рак кожи. Первым же рейсом семья оправилась обратно в Москву. Проведя 13 сеансов лучевой терапии, оба пошли на поправку. Сегодня они находятся в стадии ремиссии, проверяясь каждые три месяца.

«Мы победили рак, держась за руки», — заявляла пара прессе.

Сенчукова и Рыбин на сегодняшний день продолжают творческую карьеру, постоянно гастролируют, снимают клипы, записывают новые песни.