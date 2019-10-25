Ирина Хонда поддержала нежелание Заворотнюк говорить о болезни 

Жена заслуженного артиста России Виктора Проскурина Ирина Хонда в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что прекрасно понимает отказ актрисы Анастасии Заворотнюк давать комментарии о болезни.
«Рамблер» писал, что, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Сообщалось, что актриса проходила лечение в частной московской клинике, затем была выписана и якобы переведена в реабилитационный центр.
«Я вот бы что сказала по этому поводу: а какую цель ты ставишь, рассказывая, что тебе плохо? Ты манифестируешь, чтобы тебя пожалели, или ты становишься примером, как справиться с этим», — заявила Ирина Хонда.
Она напомнила про борьбу с раком певицы Жанны Фриске, умершей в 2015 году, и подчеркнула, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» сама может решать, стоит ли ей говорить о заболевании.
Также Хонда призвала поддержать близких актрисы, вспомнив, что несколько лет назад у ее супруга врачи также обнаружили рак. При этом она подчеркнула, что муж не хотел, чтобы кто-то видел его в больнице и общался с родственниками только по телефону.
Семья Анастасии Заворотнюк долгое время не давала комментариев о ее состоянии, однако затем родственники опровергли информацию о том, что актриса умерла, и о том, что она находится в состоянии сопора (угнетенного сознания на грани комы). Родственники артистки назвали часть новостей о ней — «отвратительной ложью».