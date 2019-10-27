«Была в аду»: Самбурская отравилась лекарством

В крайне неприятную и опасную ситуацию попала 32-летняя звезда «Универа» Настасья Самбурская. Она получила сильное отравление медицинским препаратом от простуды. О последствиях приема подделки актриса рассказала в своем Instagram.
«Начала заболевать. В аптеке по дороге купила средство от простуды. А дальше не чудесное выздоровление, а сильнейшее пищевое отравление. Всю ночь была в аду, обойдусь без физиологических подробностей, наутро болело абсолютно все», — рассказала звезда.
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Друзья, головокружительная история! (не благодарите) Начала заболевать. В аптеке по дороге купила средство от простуды. А дальше не чудесное выздоровление, а сильнейшее пищевое отравление. Всю ночь была в аду, обойдусь без физиологических подробностей, наутро болело абсолютно всё, а тело покрылось жуткой крапивницей. Сказали, я ещё легко отделалась. По словам врача, я напоролась на подделку. Какой-то умелец где-то в подвале (возможно прямо в этой аптеке) наколдовал какую-то дичайшую смесь и расфасовал в упаковки, похожие на известный бренд. Молодец, дядя, что сказать. И сколько еще таких лекарств от здоровья продается?
При этом Самбурская отмечает, что утром все ее тело было покрыто крапивницей. А в поликлинике ей подтвердили — лекарство просто-напросто фальсификат, который, возможно, и изготавливался в подвале той же аптеки, прикрываясь известным брендом.
Напомним, не так давно актриса со скандалом уволилась из театра, в котором работала долгое время и с тех пор выступает с антрепризами, а также занимается карьерой певицы. В начале октября Самбурская дала первый сольный концерт.