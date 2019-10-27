«Была в аду»: Самбурская отравилась лекарством

«Была в аду»: Самбурская отравилась поддельным лекарством

В крайне неприятную и опасную ситуацию попала 32-летняя звезда «Универа» Настасья Самбурская . Она получила сильное отравление медицинским препаратом от простуды. О последствиях приема подделки актриса рассказала в своем Instagram.

«Начала заболевать. В аптеке по дороге купила средство от простуды. А дальше не чудесное выздоровление, а сильнейшее пищевое отравление. Всю ночь была в аду, обойдусь без физиологических подробностей, наутро болело абсолютно все», — рассказала звезда.

При этом Самбурская отмечает, что утром все ее тело было покрыто крапивницей. А в поликлинике ей подтвердили — лекарство просто-напросто фальсификат, который, возможно, и изготавливался в подвале той же аптеки, прикрываясь известным брендом.

Напомним, не так давно актриса со скандалом уволилась из театра, в котором работала долгое время и с тех пор выступает с антрепризами, а также занимается карьерой певицы. В начале октября Самбурская дала первый сольный концерт.