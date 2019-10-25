Настя со слоником: Каменских выпустила новый клип

Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино

25 октября в Сети появился новый клип Насти Каменских под названием «Elefante». Интересно, что украинская артистка выпустила песню на испанском языке. Однако из видеоряда становится понятно, что девушка поет от некой части мужского тела, которая имеет очень большие размеры. Да и по словам elefante (слон) и gigante (гигантский) уже обо всем можно догадаться.

«Надеюсь, я подарю вам настоящий латиноамериканский карнавал, ведь особенную атмосферу праздника в этом треке создает смелый фьюжн мелодичной украинской сопилки с латиноамериканскими битами!» — написала певица в Instagram. View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Oct 25, 2019 at 12:22am PDT

Сам клип выполнен вполне в духе R’n’B, с цветными задниками, полуголыми красавицами и большим количеством дорогих аксессуаров. Приятное зрелище, если вы не боитесь увидеть в кадре темнокожего мужчину с огромным хоботом вместо лица.

Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.

Потап пожаловался, что Каменских целуется с другими мужчинами. По его словам, это происходит во время съемок или кинопроб.