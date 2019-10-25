«Это шизофрения»: скандальные эфиры «Поле чудес» 

Первый выпуск популярного шоу «Поле чудес» прошел 25 октября 1990 года. За годы выхода программы в эфир в студии случались неприятные ситуации, участником скандалов становился и ведущий Леонид Якубович. Подборку спорных моментов шоу опубликовал «СтарХит».
Издание напомнило, что идея создать «Поле чудес» пришла журналистам Владиславу Листьеву и Анатолию Лысенко на отдыхе во Франции после просмотра выпуска американской передачи «Колесо фортуны». Однако правообладатели отказались от сотрудничества, и была создана программа, объединившая в себе идеи нескольких шоу. Первый год ее вел Листьев, затем бессменным ведущим передачи стал Леонид Якубович.
Сотый выпуск программы в 1992 году, где в качестве главного приза был автомобиль Volvo, отметился громким скандалом. Финалист телеигры открыл первые три буквы слова. Но когда ему дали минуту на размышление, и Якубович попросил зал о полной тишине, предупредив, что за подсказки сменит задание, один из зрителей не удержался. Леонид Якубович пришел в ярость и потребовал немедленно удалить нарушителя из зала. Задание сменили и финалист не смог отгадать слово.
В студии шоу также звучали и обвинения ведущего в мошенничестве. Так, в одном из выпусков психиатр из Хабаровска Эдуард Моисеевич выбрал сектор «приз», однако в ящике оказалось огромное яйцо. Это возмутило участника игры и он заявил, что «весь Интернет пестрит о том, что все тут жулики».
«Вы женщине на прошлой передаче подсказали букву!» — заявил игрок.
В ответ Якубович разбил яйцо, внутри которого оказался чек от спонсора программы на 10 тысяч долларов. Психиатр едва не потерял сознание и больше не обвинял ведущего в мошенничестве, напоминает издание.
Сам Леонид Якубович несколько раз своими высказываниями провоцировал скандалы и негативную реакцию пользователей соцсетей. Так, ведущий шоу однажды поделился историей о том, как успокаивал участников перед эфиром.
«Я говорю им сразу, мол, ребята, слово «играть» засуньте куда-нибудь, потому что 21-й век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз! Это шизофрения. Не об этом разговор, не за этим же приехали, вас кто-то живым и здоровым увидит на экране — все, человек будет пить до утра, не дай Бог «привет» передадите — это обморок», — пошутил Якубович.
После подобного высказывания ведущего «Поля чудес» обвинили в том, что он назвал участников щоу шизофрениками и глупцами. Негативную реакцию у пользователей Сети вызвал и эфир, когда зрителям и участникам устроили фуршет, разложив различные продукты на барабане. Люди торопились съесть все, до чего могли дотянуться, а наиболее находчивые прятали угощения в сумки и за пазуху.
«Рамблер» писал, что ранее Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. По словам его представителя, ведущий «Поля чудес» получил травму в бассейне отеля. В свою очередь дочь Якубовича позднее заявила, что с отцом уже все в порядке.