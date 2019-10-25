«Это шизофрения»: скандальные эфиры «Поле чудес»

Первый выпуск популярного шоу «Поле чудес» прошел 25 октября 1990 года. За годы выхода программы в эфир в студии случались неприятные ситуации, участником скандалов становился и ведущий Леонид Якубович . Подборку спорных моментов шоу опубликовал «СтарХит».

Издание напомнило, что идея создать «Поле чудес» пришла журналистам Владиславу Листьеву Анатолию Лысенко на отдыхе во Франции после просмотра выпуска американской передачи «Колесо фортуны». Однако правообладатели отказались от сотрудничества, и была создана программа, объединившая в себе идеи нескольких шоу. Первый год ее вел Листьев, затем бессменным ведущим передачи стал Леонид Якубович.

Сотый выпуск программы в 1992 году, где в качестве главного приза был автомобиль Volvo, отметился громким скандалом. Финалист телеигры открыл первые три буквы слова. Но когда ему дали минуту на размышление, и Якубович попросил зал о полной тишине, предупредив, что за подсказки сменит задание, один из зрителей не удержался. Леонид Якубович пришел в ярость и потребовал немедленно удалить нарушителя из зала. Задание сменили и финалист не смог отгадать слово.

В студии шоу также звучали и обвинения ведущего в мошенничестве. Так, в одном из выпусков психиатр из Хабаровска Эдуард Моисеевич выбрал сектор «приз», однако в ящике оказалось огромное яйцо. Это возмутило участника игры и он заявил, что «весь Интернет пестрит о том, что все тут жулики».

«Вы женщине на прошлой передаче подсказали букву!» — заявил игрок.

В ответ Якубович разбил яйцо, внутри которого оказался чек от спонсора программы на 10 тысяч долларов. Психиатр едва не потерял сознание и больше не обвинял ведущего в мошенничестве, напоминает издание.

Сам Леонид Якубович несколько раз своими высказываниями провоцировал скандалы и негативную реакцию пользователей соцсетей. Так, ведущий шоу однажды поделился историей о том, как успокаивал участников перед эфиром.

«Я говорю им сразу, мол, ребята, слово «играть» засуньте куда-нибудь, потому что 21-й век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз! Это шизофрения. Не об этом разговор, не за этим же приехали, вас кто-то живым и здоровым увидит на экране — все, человек будет пить до утра, не дай Бог «привет» передадите — это обморок», — пошутил Якубович.

После подобного высказывания ведущего «Поля чудес» обвинили в том, что он назвал участников щоу шизофрениками и глупцами. Негативную реакцию у пользователей Сети вызвал и эфир, когда зрителям и участникам устроили фуршет, разложив различные продукты на барабане. Люди торопились съесть все, до чего могли дотянуться, а наиболее находчивые прятали угощения в сумки и за пазуху.

«Рамблер» писал, что ранее Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. По словам его представителя, ведущий «Поля чудес» получил травму в бассейне отеля. В свою очередь дочь Якубовича позднее заявила, что с отцом уже все в порядке.