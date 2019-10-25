У Гогена Солнцева украли интимные фото жены

Гоген Солнцев сообщил о краже телефона с интимными фото жены

Актер Гоген Солнцев заявил, что у него украли телефон, в котором хранились откровенные фотографии его супруги Екатерины Терешкович. Об этом сообщает «Телепрограмма».

По мнению Солнцева, телефон похитил его знакомый, оставшийся переночевать.

«Этот парень обколол меня клофелином», — заявил актер.

Солнцев рассказал, что обратился в полицию и предоставил копию паспорта этого человека. По его словам, полицейские уже осмотрели квартиру и сняли отпечатки пальцев.

Актер опасается, что из квартиры также могли пропасть некоторые украшения.

«Дело в том, что в мой дом одно время Катя приводила всяких бомжей. Возможно, что-то своровали они», — заявил он.

Как сообщал "Рамблер", отношениям 38-летнего Солнцева и 64-летней Терешкович были посвящены несколько выпусков программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Женщину называли миллионершей, живущей в роскошном особняке.

Однако в программе «Звезды сошлись» на НТВ рассказали , что Терешкович на самом деле — актриса массовки. Телеканал показал отрывок из передачи «По делам несовершеннолетних», в которой Терешкович играла «бабулю-убийцу» в платочке.

По данным НТВ, дом с «итальянским мрамором», в который Солнцев и Терешкович приглашали журналистов, на самом деле сдается посуточно.