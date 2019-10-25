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Гоген Солнцев сообщил о краже телефона с интимными фото жены 

Рамблер + ещё 1 53 минуты назад
У Гогена Солнцева украли интимные фото жены
Фото: Соцсети
Актер Гоген Солнцев заявил, что у него украли телефон, в котором хранились откровенные фотографии его супруги Екатерины Терешкович. Об этом сообщает «Телепрограмма».
По мнению Солнцева, телефон похитил его знакомый, оставшийся переночевать.
«Этот парень обколол меня клофелином», — заявил актер.
Солнцев рассказал, что обратился в полицию и предоставил копию паспорта этого человека. По его словам, полицейские уже осмотрели квартиру и сняли отпечатки пальцев.
Актер опасается, что из квартиры также могли пропасть некоторые украшения.
«Дело в том, что в мой дом одно время Катя приводила всяких бомжей. Возможно, что-то своровали они», — заявил он.
Как сообщал "Рамблер", отношениям 38-летнего Солнцева и 64-летней Терешкович были посвящены несколько выпусков программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Женщину называли миллионершей, живущей в роскошном особняке.
Однако в программе «Звезды сошлись» на НТВ рассказали, что Терешкович на самом деле — актриса массовки. Телеканал показал отрывок из передачи «По делам несовершеннолетних», в которой Терешкович играла «бабулю-убийцу» в платочке.
По данным НТВ, дом с «итальянским мрамором», в который Солнцев и Терешкович приглашали журналистов, на самом деле сдается посуточно.
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Теги:
Шоу-бизнес
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