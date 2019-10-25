«Чучело»: пользователи раскритиковали селфи Пугачевой 

Пользователи Instagram обрушились с критикой на селфи Аллы Пугачевой, опубликованное в Сети. Подписчики примадонны сравнили ее с восковой куклой в музее и даже с Владимиром Кузьминым в молодости.
Публикация на странице артистки появилась 25 октября. В посте певица проанонсировала выход на большие экран музыкального фильма «Тот самый концерт», который состоялся 17 апреля на сцене Государственного Кремлевского дворца. На сообщение Пугачевой отреагировали звезды шоу-бизнеса: Валерий Сюткин, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Кристина Орбакайте, которые оставили в ленте положительные комментарии. Рядовых подписчиков больше всего заинтересовал неестественный внешний вид примадонны на фото. При этом пользователи своём не стеснялись в выражениях. «Фото ужасное!Портрет дикой косули», — написала пользоватльница под ником tamara50 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.). «Как восковая фигура из музея», — сравнила nataliamurarenko. «Что за чучело? Не узнаю», — заявила ludmilachernyak18. «Так похожа на Кузьмина. Кузмин в молодости прям…» — отметил fohow_kgb88_. Ранее, как сообщал «Рамблер», в Instagram опубликовали фотографию певицы Аллы Пугачевой для ее постера к юбилейному концерту. На этом снимке на певице платье, берет с вуалью, ботинки и гольфы — всё черного цвета. Многим интернет-пользователям фото понравилось, но некоторые сочли образ и позу Пугачевой на снимке вызывающими.