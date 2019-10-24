Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не нахожу себе оправданий»: Клявер рассказал о дочери от Польны 

Рамблер 1 час назад
Клявер рассказал о дочери от Польны
Фото: РИА Новости
Музыкант Денис Клявер опроверг слухи о непризнании им внебрачной дочери от певицы Евы Польны. Экс-участник «Чая вдвоем» рассказал «Аргументам и фактам», что через несколько лет после рождения дочери он оформил документы об отцовстве.
«Мы просто с Евой это не афишировали. <…> Со стороны, наверное, все это выглядит довольно легкомысленно. И я себе не нахожу никаких оправданий», — подчеркнул он.
При этом Клявер отметил, что родителям, у которых не сложились отношения, лучше жить раздельно, чтобы не мучить друг друга «ради счастья ребенка».
По его мнению, люди, любящие своих детей, всегда смогут найти компромисс.
У Клявера трое детей: сын Тимофей от брака с Юлией Клявер, дочь Эвелин от Польны и сын Даниэль от третьей жены Ирины Федотовой.
Как сообщал «Рамблер», ранее в интервью Клявер рассказывал, что у него хорошие отношения с матерями всех его детей. Также он отмечал, что Эвелин — самый творческий его ребенок.
По его словам, дочь очень эмоциональная, она все близко принимает к сердцу и анализирует.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Комментарии
Шоу-бизнес , Денис Клявер , Ирина Федотова , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия поссорилась с Арменией
Пока вы не уснули: Россия поссорилась с Арменией150
«Чуть не умер»: скандальный политолог в реанимации
«Чуть не умер»: скандальный политолог в реанимации395
Кремль ответил Трампу по Сирии
Кремль ответил Трампу по Сирии212
Напавший на посольство России в Киеве заочно арестован
Напавший на посольство России в Киеве заочно арестован1
В РФ назвали условие бомбардировки Крыма НАТО
В РФ назвали условие бомбардировки Крыма НАТО46
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение