«Не нахожу себе оправданий»: Клявер рассказал о дочери от Польны

Музыкант Денис Клявер опроверг слухи о непризнании им внебрачной дочери от певицы Евы Польны. Экс-участник «Чая вдвоем» рассказал «Аргументам и фактам» , что через несколько лет после рождения дочери он оформил документы об отцовстве.

«Мы просто с Евой это не афишировали. <…> Со стороны, наверное, все это выглядит довольно легкомысленно. И я себе не нахожу никаких оправданий», — подчеркнул он.

При этом Клявер отметил, что родителям, у которых не сложились отношения, лучше жить раздельно, чтобы не мучить друг друга «ради счастья ребенка».

По его мнению, люди, любящие своих детей, всегда смогут найти компромисс.

У Клявера трое детей: сын Тимофей от брака с Юлией Клявер, дочь Эвелин от Польны и сын Даниэль от третьей жены Ирины Федотовой

Как сообщал «Рамблер», ранее в интервью Клявер рассказывал, что у него хорошие отношения с матерями всех его детей. Также он отмечал, что Эвелин — самый творческий его ребенок.

По его словам, дочь очень эмоциональная, она все близко принимает к сердцу и анализирует.