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СМИ сообщили о беременности Собчак 

Рамблер + ещё 3 5 минут назад
СМИ сообщили о возможной беременности Собчак
Фото: URA.RU
Telegram-канал «Только никому» опубликовал видео с Ксенией Собчак и предположил, что журналистка беременна.
На записи Собчак запечатлена в кардигане и длинном платье, под которым заметен округлившийся живот. Официальных подтверждений информации о беременности пока нет.
Как сообщал «Рамблер», в 2013 году Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана, в ноябре 2016-го у них родился сын. Позже появилась информация о романе журналистки с режиссером Константином Богомоловым, а в сентябре 2019-го они заключили брак.
В августе 2019-го блогер Лена Миро предположила, что Собчак беременна. Миро обратила внимание на видео с Собчак, снятое перед премьерным показом нового фильма Квентина Тарантино в Москве. По ее мнению, о беременности журналистки можно догадаться по ее поведению.
«Эта неловкая поступь. Осторожные движение. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И, главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот — да, это залёт. Месяц третий-четвёртый», — написала тогда блогер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Комментарии13
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Квентин Тарантино , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Лена Миро
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