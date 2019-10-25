СМИ сообщили о возможной беременности Собчак

СМИ сообщили о беременности Собчак

Telegram-канал «Только никому» опубликовал видео с Ксенией Собчак и предположил, что журналистка беременна.

На записи Собчак запечатлена в кардигане и длинном платье, под которым заметен округлившийся живот. Официальных подтверждений информации о беременности пока нет.

Как сообщал «Рамблер», в 2013 году Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана , в ноябре 2016-го у них родился сын. Позже появилась информация о романе журналистки с режиссером Константином Богомоловым , а в сентябре 2019-го они заключили брак.

В августе 2019-го блогер Лена Миро предположила, что Собчак беременна. Миро обратила внимание на видео с Собчак, снятое перед премьерным показом нового фильма Квентина Тарантино в Москве. По ее мнению, о беременности журналистки можно догадаться по ее поведению.