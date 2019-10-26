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«Не пой вживую НИКОГДА!»: Бузову обвинили в отсутствии слуха 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
«Пой под фанеру»: Бузову высмеяли за чужую песню
Фото: РИА Новости
Ольга Бузова перепела композицию Джо Дассена «Если б не было тебя».
Песня записана на видео, и исполнительница выложила ролик в инстаграм, позиционировав его как подарок подписчикам.
«Мои хорошие, если бы не было вас, то и не было всего того прекрасного, что сейчас со мной происходит. Именно с вас все начинается. Поэтому я решила вас поблагодарить песней», — написала она в микроблоге.
Однако вместо благодарности дарительница получила шквал критики.
Внимательные фолловеры обнаружили, что певица несколько раз не попала в ноты, сфальшивила при перепевке песни Дассена.
В выражениях хейтеры особо не стеснялись.
«Кажется, певице года медведь на ухо наступил», «Не пой в живую НИКОГДА!», «Минус уши», «А в ноты слабо?»
Как ранее сообщал «Рамблер», недавно певица приобрела квартиру в доме в районе Мосфильмовской улицы столицы за 120 миллионов рублей.
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Комментарии3 
Теги:
Шоу-бизнес , Джо Дассен , Ольга Бузова
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