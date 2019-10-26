«Пой под фанеру»: Бузову высмеяли за чужую песню

«Не пой вживую НИКОГДА!»: Бузову обвинили в отсутствии слуха

Песня записана на видео, и исполнительница выложила ролик в инстаграм, позиционировав его как подарок подписчикам.

«Мои хорошие, если бы не было вас, то и не было всего того прекрасного, что сейчас со мной происходит. Именно с вас все начинается. Поэтому я решила вас поблагодарить песней», — написала она в микроблоге.

Однако вместо благодарности дарительница получила шквал критики.

Внимательные фолловеры обнаружили, что певица несколько раз не попала в ноты, сфальшивила при перепевке песни Дассена.

В выражениях хейтеры особо не стеснялись.

«Кажется, певице года медведь на ухо наступил», «Не пой в живую НИКОГДА!», «Минус уши», «А в ноты слабо?»