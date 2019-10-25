«Сестра» Бородиной обвинила ее в предательстве 

Блогерша Елизавета Фролова — сестра Ксении Бородиной. Об этом, как сообщает «СтарХит», она заявила сама.
На днях в своих соцсетях Фролова опубликовала видеопризнание в том, что является сестрой телеведущей.
«Уже не получается это скрывать», — заявила блогерша, добавив, что давно не общается с «этим человеком», потому что однажды та отказалась ей помочь.
«СтарХит» отмечает, что внешне Елизавета Фролова и впрямь напоминает Ксению Бородину — у нее даже та же прическа, которую не так давно носила «сестра». Тем временем сама телеведущая прокомментировала заявление блогерши признанием, что «знать не знает, кто это».
«У меня таких братьев и сестер в неделю по три штуки», — добавила она.
Родители Ксении Бородиной, Инна Бородина и Ким Амоев, как сообщал «Рамблер», развелись вскоре после ее рождения. Позже мать Бородиной стала женой бизнесмена из Италии. У телеведущей нет родных братьев и сестер.