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«Сестра» Бородиной обвинила ее в предательстве 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
«Сестра» Бородиной обвинила ее в предательстве
Фото: ТАСС
Блогерша Елизавета Фролова — сестра Ксении Бородиной. Об этом, как сообщает «СтарХит», она заявила сама.
На днях в своих соцсетях Фролова опубликовала видеопризнание в том, что является сестрой телеведущей.
«Уже не получается это скрывать», — заявила блогерша, добавив, что давно не общается с «этим человеком», потому что однажды та отказалась ей помочь.
«СтарХит» отмечает, что внешне Елизавета Фролова и впрямь напоминает Ксению Бородину — у нее даже та же прическа, которую не так давно носила «сестра». Тем временем сама телеведущая прокомментировала заявление блогерши признанием, что «знать не знает, кто это».
«У меня таких братьев и сестер в неделю по три штуки», — добавила она.
Родители Ксении Бородиной, Инна Бородина и Ким Амоев, как сообщал «Рамблер», развелись вскоре после ее рождения. Позже мать Бородиной стала женой бизнесмена из Италии. У телеведущей нет родных братьев и сестер.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дом 2 , Елизавета Фролова , Инна Бородина , Ксения Бородина , StarHit
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