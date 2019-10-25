Звезда «Экипажа» высказалась о болезни Заворотнюк

«Не помогает ничего»: Яковлева о раке Заворотнюк

Яковлева — звезда фильмов «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов». Весной, как сообщал «Рамблер», стало известно, что она больна раком груди. В конце лета стало известно, что раком головного мозга может быть больна Заворотнюк.

В беседе с «Телепрограммой» 62-летняя Яковлева отметила, что отлично понимает коллегу — у нее онкология тоже была найдена на поздней, четвертой, стадии.

«Я умирала», — призналась актриса.

Она рассказала, что больные раком не чувствуют его первую и вторую стадию и, если сами не поймут, в каком состоянии пребывают, то им «не поможет ничего — ни деньги, ни связи».

Яковлева добавила, что ее жизнь спас врач — «свой», «гениальный», — и призвала «держать кулаки» за Заворотнюк.

В середине октября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Анастасия Заворотнюк была по причине отсутствия прогресса в лечении переведена в реабилитационный центр. Пребывание актрисы там имеет целью предотвращение ее впадения в глубокую кому.