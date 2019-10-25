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«Не помогает ничего»: Яковлева о раке Заворотнюк 

Рамблер + ещё 1 5 минут назад
Звезда «Экипажа» высказалась о болезни Заворотнюк
Фото: Instagram @a_zavorotnyuk
Связи и деньги не помогают в борьбе с раком. Так перенесшая его Александра Яковлева прокомментировала «Телепрограмме» болезнь Анастасии Заворотнюк.
Яковлева — звезда фильмов «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов». Весной, как сообщал «Рамблер», стало известно, что она больна раком груди. В конце лета стало известно, что раком головного мозга может быть больна Заворотнюк.
В беседе с «Телепрограммой» 62-летняя Яковлева отметила, что отлично понимает коллегу — у нее онкология тоже была найдена на поздней, четвертой, стадии.
«Я умирала», — призналась актриса.
Она рассказала, что больные раком не чувствуют его первую и вторую стадию и, если сами не поймут, в каком состоянии пребывают, то им «не поможет ничего — ни деньги, ни связи».
Яковлева добавила, что ее жизнь спас врач — «свой», «гениальный», — и призвала «держать кулаки» за Заворотнюк.
В середине октября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Анастасия Заворотнюк была по причине отсутствия прогресса в лечении переведена в реабилитационный центр. Пребывание актрисы там имеет целью предотвращение ее впадения в глубокую кому.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Комментарии5
Шоу-бизнес , Александра Яковлева , Анастасия Заворотнюк
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