Фурман рассказал, как «отмазался» от армии

Фурман рассказал, как загипнотизировал терапевта и не попал в армию

Актер Семен Фурман в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, как ему удалось «отмазаться» от службы в армии. Это было в Ашхабаде , где он тогда жил.

«Я понимал, что армия — призвание моего отца, но никак не мое. Я придумывал себе различные болезни перед комиссией, которые очень сложно проверить. Считал, что меня невозможно с ними забрать в войска», — сказал актер.

Однако, как он отметил, врачи понимали, что он хитрит. Тогда он пошел на крайний шаг. Актер измазал себя йодом.

«Я знал, что йод через день после высыхания дает странные пятна по всему телу. Когда зашел в кабинет кожника, то тот с порога мне крикнул: «Стойте, где стоите, не подходите». Медик спросил, где я заработал такие страшные пятна на теле. В итоге в армию я не попал», — сказал Фурман.

Любопытно, что через пять лет ему пришла повестка. В этот раз актеру пришлось применить гипноз, которым он тогда увлекался. Ему удалось убедить врача, что пятна от йода на его теле так и не прошли.