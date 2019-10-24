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«Ты знала, на что идешь!»: британская ведущая жестко осадила слезливую Маркл 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
«Ты знала, на что идешь!»: телеведущая осадила Меган Маркл
Фото: Reuters
Меган Маркл и принц Гарри продолжают оставаться в «зоне обстрела». В вышедшей докленте «Гарри и Меган: африканское путешествие» Сассексы пожаловались на давление со стороны СМИ, а герцогиня и вовсе едва не расплакалась, говоря, что после свадьбы не «живет, а выживает».
Однако слезы Маркл совершенно не тронули ведущую Венди Уильямс, которая не поверила, экс-актриса не подозревала, что станет объектом «охоты» папарацци.
«Ты знала, на что идешь!», — жестко заявила звезда телеэфира и попросила избавить всех от слезливых историй.
Она также посоветовала Маркл перестать делать вид, что ее повсюду караулят журналисты, так как теперь она — член королевской семьи. Венди указала, что когда Меган снималась в «Форс-мажорах», то не о ней, ни об этом сериале никто знать не знал и духом не ведал, пока та не попыталась пройти кастинг моделей на шоу Уильмс The Wendy Williams Show, но провалилась.
При этом все это случилось до знакомства с принцем Гарри и в то время пресса ею совершенно не интересовалась.
«Меган, сочувствия от нас ты не дождешься. Ты знала, на что шла!», — цитирует ведущую Daily Mail.
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Шоу-бизнес , принц Гарри
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