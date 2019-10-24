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Диакон раскритиковал родных Заворотнюк за брошенный у могилы ее отца крест 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Православный диакон Илья Кокин раскритиковал родных актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием и находится в одном из реабилитационных центров на Рублевке. Дело в том, что рядом с могилой ее отца — телережиссера, члена Академии российского телевидения Юрия Заворотнюк, его родные бросили деревянный крест.
Как известно, мужчина скончался в 2015 году после тяжелой болезни. Через год стараниями Анастасии Заворотнюк на могиле поставили памятник из черного гранита. Актриса оплатила все работы из своих гонораров. При этом деревянный крест родные актрисы бросили гнить рядом.
«Крест надо было отнести в храм и попросить, чтобы его там сожгли», — пояснил диакон Кокин.
Как отметил священник, церковь одобряет такой вариант. Дело в том, что огонь считается священной стихией. Благодаря ему человек очищается и перерождается. После сжигания креста пепел развеивается по ветру. Порой пепел могут развеять на могиле. Выбрасывать крест с могилы запрещено. Этот поступок церковь расценивает, как страшный грех, сообщает портал Dni.ru.
Отметим, что вокруг имени Анастасии Заворотнюк в последние несколько месяцев ходит очень много сплетен. Одно время журналисты даже говорили, что дни звезды сериала «Моя прекрасная няня» сочтены. Якобы у актрисы произошел отек мозга. Позже стало ясно, что журналисты сгустили краски. Актриса действительно проходит лечение в клинике, но ее состояние не такое печальное, как представлялось изначально. Родные лишь недавно подтвердили, что Анастасия Заворотнюк испытывает проблемы со здоровьем. Точный диагноз, впрочем, они все равно не озвучили.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Юрий Заворотнюк , Дни.Ру
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