Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Больше, чем Машков!»: Петров озвучил сумму баснословных гонораров 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Петров озвучил сумму своих баснословных гонораров
Фото: Пресс-служба фильма "Анна"
Александр Петров зарабатывает 250 тысяч рублей за день съемок. Об этом он рассказал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Актер долго сопротивлялся прямым вопросам Ксении, однако под ее напором все же сдался.
Услышав сумму, Ксения Анатольевна удивилась: «Это же больше, чем зарабатывает Машков!»
«Нет, Машков намного больше получает, я думаю», — еще сильнее поразил Александр.
Стоп-кадр из шоу "Осторожно, Собчак"
Итак, по данным Ксении Анатольевны, которые она собрала из каналов РБК, Бюллетеня кинокритиков и социальных сетей, Петров, плюс ко всему, получает за участие в рекламе — 18-22 млн рублей. Гонорар за его участие в пьесе «Вишневый сад» в Московском драмтеатре определяется суммой в 165 тыс. рублей. К тому же актеру, наверняка, неплохие деньги приносит продвижение различных брендов в его Instagram, где количество подписчиков у него перевалило за 1 млн
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Teleprogramma.pro: последние новости
Гоген Солнцев раскрыл содержание завещания престарелой жены Гоген Солнцев раскрыл содержание завещания престарелой жены Градский не поскупился на дорогое пальто для молодой жены Градский не поскупился на дорогое пальто для молодой жены Почти близнецы: Лазарев умилил снимком с детьми на руках Почти близнецы: Лазарев умилил снимком с детьми на руках
Шоу-бизнес , Александр Петров , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела6
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Запретили общаться: Суд вынес очередное решение по делу сестер Хачатурян
Найденные в грузовике 39 убитых оказались китайцами
Найденные в грузовике 39 убитых оказались китайцами
Что удерживает США от нападения на Россию
Что удерживает США от нападения на Россию1078
Школьница изнасиловала двух семиклассниц
Школьница изнасиловала двух семиклассниц17
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение