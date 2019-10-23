Россиянин выиграл суд у «Битвы экстрасенсов»

Телешоу «Битва экстрасенсов» выплатит жителю Череповца компенсацию в размере 5 тысяч рублей за обвинения в похищении жены.

Как сообщает телеграм-канал Mash, шесть лет назад Роман Ксенофонтов обратился в программу с просьбой разыскать пропавшую жену. Экстрасенсы указали, что Ксенофонтов сам похитил супругу.

Мужчина обратился в суд, запросив 5 млн рублей компенсации морального вреда. Суд встал на сторону истца, сократив при этом сумму иска до 5 тысяч рублей.

Отмечается, что жену Ксенофонтова так и не нашли.