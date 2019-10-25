Новая шутка: Харламову не даёт покоя свадьба Собчак и Богомолова 

Гарик Харламов на своей странице в Instagram выложил отрывок из нового выпуска Comedy Club. В программе есть шутка о свадьбе Собчак и Богомолова.
На видео запечатлены Харламов и сидящий за роялем Демис Карибидис. В миниатюре герой «Бульдога» пытается пройти кастинг на шоу «Голос 60+», но его песни всякий раз отбраковываются.
«Ты мне уже как Собчак и Богомолов», — говорит Харламов.
«В смысле?» — недоумевает Карибидис.
«В гробу я тебя видал», — отзывается юморист.
Как ранее сообщал «Рамблер», Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября. При этом в ЗАГС журналистка и режиссер приехали на катафалке, а после регистрации брака обвенчались. По факту использования спецавтомобиля была инициирована проверка сотрудниками ГИБДД, которые в результате выписали штраф в размере 5000 рублей за то, чо в момент движения багажник катафалка не был зарыт. Правоохранители подчеркнули, что молодожены могли выпасть из автомобиля таким образом спровоцировать серьезное ДТП.