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Новая шутка: Харламову не даёт покоя свадьба Собчак и Богомолова 

Рамблер + ещё 2 34 минуты назад
Новая шутка: Харламову не даёт покоя свадьба Собчак и Богомолова
Фото: РИА Новости
Гарик Харламов на своей странице в Instagram выложил отрывок из нового выпуска Comedy Club. В программе есть шутка о свадьбе Собчак и Богомолова.
На видео запечатлены Харламов и сидящий за роялем Демис Карибидис. В миниатюре герой «Бульдога» пытается пройти кастинг на шоу «Голос 60+», но его песни всякий раз отбраковываются.
«Ты мне уже как Собчак и Богомолов», — говорит Харламов.
«В смысле?» — недоумевает Карибидис.
«В гробу я тебя видал», — отзывается юморист.
Как ранее сообщал «Рамблер», Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября. При этом в ЗАГС журналистка и режиссер приехали на катафалке, а после регистрации брака обвенчались. По факту использования спецавтомобиля была инициирована проверка сотрудниками ГИБДД, которые в результате выписали штраф в размере 5000 рублей за то, чо в момент движения багажник катафалка не был зарыт. Правоохранители подчеркнули, что молодожены могли выпасть из автомобиля таким образом спровоцировать серьезное ДТП.
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Теги:
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Демис Карибидис , ГИБДД
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