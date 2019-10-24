Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ургант посмеялся над челябинской колбасой с чумой 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
Ургант высмеял челябинскую колбасу с африканской чумой
Фото: URA.RU
Телеведущий Иван Ургант в своем шоу прокомментировал новость о найденном в российской колбасе вирусе африканской чумы. Новый выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на YouTube.
«Эксперты из «Контрольной закупки» сказали: «Ну вот, хоть что-то есть в ней натуральное», — сказал Ургант
Он пошутил, что вирус удалось выявить, так как колбаса сама отломила от себя кусочек, подняла над собой и под песню Элтона Джона Circle of life сказала: «Видишь, Симба, это — Челябинск, он твой».
«Бутербродная колбаса в Челябинске. Это та самая колбаса. Люди, когда приезжают в Челябинск, им говорят: «Сейчас мы тебе бутербродик дадим с нашей вареной колбасой. Это чума!» — сказал ведущий.
Как писал «Рамблер», ранее в Россельхознадзоре сообщили, что в Челябинскую область из Калужской завезли почти 300 килограммов колбасы с ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).
Генетический материал вируса нашли в сырье, которое было использовано для изготовления готовой продукции АО «Итера» (колбаса вареная «Бутербродная»). В Россельхознадзоре заявили, что продукция, скорее всего, находится в торговых точках ООО «Южурал-Торг», (всего их 136).
Как заявили принадлежащему Григорию Березкину РБК в Россельхознадзоре, вся колбаса, в которой нашли ДНК вируса, была распродана.
Вирус АЧС не представляет угрозы для других животных и людей. Для свиней она очень опасна, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике.
Чудо на кладбище: младенец провел под землей трое суток
Комментарии1
Шоу-бизнес , Вечерний Ургант , Григорий Березкин , Элтон Джон , Иван Ургант , Россельхознадзор , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«США не решатся даже бросить взгляд в сторону России»
«США не решатся даже бросить взгляд в сторону России»611
Полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились
Полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились97
Армения сорвала крупную поставку оружия из России
Армения сорвала крупную поставку оружия из России50
США сымитировали бомбардировку Калининграда
США сымитировали бомбардировку Калининграда72
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте24
Видео
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Трамп объявил о своем решении по Турции
06:07
Трамп объявил о своем решении по Турции
В мире Ближний Восток
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение