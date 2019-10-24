Ургант высмеял челябинскую колбасу с африканской чумой

Ургант посмеялся над челябинской колбасой с чумой

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу прокомментировал новость о найденном в российской колбасе вирусе африканской чумы. Новый выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на YouTube.

«Эксперты из «Контрольной закупки» сказали: «Ну вот, хоть что-то есть в ней натуральное», — сказал Ургант

Он пошутил, что вирус удалось выявить, так как колбаса сама отломила от себя кусочек, подняла над собой и под песню Элтона Джона Circle of life сказала: «Видишь, Симба, это — Челябинск, он твой».

«Бутербродная колбаса в Челябинске. Это та самая колбаса. Люди, когда приезжают в Челябинск, им говорят: «Сейчас мы тебе бутербродик дадим с нашей вареной колбасой. Это чума!» — сказал ведущий.

Как писал «Рамблер», ранее в Россельхознадзоре сообщили, что в Челябинскую область из Калужской завезли почти 300 килограммов колбасы с ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Генетический материал вируса нашли в сырье, которое было использовано для изготовления готовой продукции АО «Итера» (колбаса вареная «Бутербродная»). В Россельхознадзоре заявили, что продукция, скорее всего, находится в торговых точках ООО «Южурал-Торг», (всего их 136).

Как заявили принадлежащему Григорию Березкину РБК в Россельхознадзоре, вся колбаса, в которой нашли ДНК вируса, была распродана.

Вирус АЧС не представляет угрозы для других животных и людей. Для свиней она очень опасна, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике.