«Уральские пельмени» готовятся к новым судам с Нетиевским

Арбитражный суд Свердловской области обязал всех участников шоу «Уральские пельмени» выплатить судебные издержки экс-продюсеру программы Сергею Нетиевскому. Бывшие участники шоу должны будут компенсировать своему продюсеру 813 тысяч рублей по делу о 39,5 миллионах, но собираются подавать новые иски.

«Мы признаем любые судебные решения и будем их исполнять», — рассказал директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Однако по этому процессу участники шоу собираются инициировать новый иск с учетом допущенных ошибок, добавил Орлов. «Если мы поймем, что у нас есть все шансы, мы его подадим и выиграем».

В ноябре 2018 года суды трех инстанций отказались удовлетворить иск на 39,5 миллионов рублей от участников шоу «Уральские пельмени», который они предъявили своему продюсеру. Тогда пять резидентов программы обвинили Нетиевского в том, что он забирал себе часть их прибыли от выступлений.

«Адвокаты Сергея Нетиевского представили неоспоримые доказательства того, что указанные средства действительно были потрачены на расходы по организации 21 концерта «Уральских пельменей» с 2012 по 2015 год», — рассказала пресс-секретарь Нетиевского Ольга Куликова.

Она также предположила, что коллеги продюсера пытались ввести в суд заблуждение, чтобы получить «приятный бонус» к заработанным гонорарам.

В свою очередь, Орлов сообщил, что команда не забывает о «200 миллионах общекомандных денег, которые присвоил себе Нетиевский».