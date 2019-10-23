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Звезду телевидения СССР заперли в собственной квартире 

Рамблер + ещё 2 4 минуты назад
Звезду телевидения СССР заперли в собственной квартире
Фото: РИА Новости
90-летняя звезда передачи «Кабачок „13 стульев“» Лилия Юдина оказалась запертой в собственной квартире, сообщает «Пятый канал».
Актрисе пришлось воспользоваться помощью спасателей МЧС, чтобы выбраться из квартиры, в которой заклинило замок входной двери.
Сама артистка не пострадала.
Лилия Юдина с 1953 года играла в Малом театре. В 1974 году она получила звание Народной артистки РСФСР, в 2010-м — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В шоу «Кабачок "13 стульев"» Юдина играла бывшую цирковую артистку пани Люцину.
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Шоу-бизнес , Общество , Лилия Юдина , МЧС
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