Звезду телевидения СССР заперли в собственной квартире

90-летняя звезда передачи «Кабачок „13 стульев“» Лилия Юдина оказалась запертой в собственной квартире, сообщает «Пятый канал».

Актрисе пришлось воспользоваться помощью спасателей МЧС , чтобы выбраться из квартиры, в которой заклинило замок входной двери.

Сама артистка не пострадала.

Лилия Юдина с 1953 года играла в Малом театре. В 1974 году она получила звание Народной артистки РСФСР, в 2010-м — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В шоу «Кабачок "13 стульев"» Юдина играла бывшую цирковую артистку пани Люцину.