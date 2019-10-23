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Солнцев раскрыл подробности завещания престарелой жены 

Рамблер 36 минут назад
Солнцев раскрыл подробности завещания престарелой жены
Фото: @solntcev
Престарелая супруга Гогена Солнцева 64-летняя Екатерина Терешкович составила завещание. Об этом в интервью «Собеседнику» рассказал сам Солнцев.
Все основное имущество Терешкович оставила молодому мужу: двухкомнатную квартиру в Москве, дачу в Подмосковье и все средства на счетах. Дочери Полине заботливая мать отписала автомобиль Honda Civik 1998 года выпуска.
«Я много раз просил Катю: раз мы с твоей дочкой сейчас хорошо общаемся, сделай так, чтобы и после смерти между нами не было войны. При жизни отпиши все мне!», — прокомментировал составление завещания Гоген Солнцев.
Шоумен считает, что завещание составлено справедливо, поскольку у Полины уже есть квартира, а на даче она бывать не любит.
«Катя хоть в последнее время и пропила свои мозги, но не все. Она понимает, что жилье в Москве для меня важнее, чем для Поли. Потому что у нее есть квартира. А дача больше пользы принесет мне. Полина не любит там бывать, а мне загородный отдых просто необходим. После гастролей и спектаклей, бывает, так умотаешься, что потом три дня лежишь в лежку. Катя же не дура, она понимает, что мне лучше дышать свежим воздухом, а не выхлопными газами в Москве», — заявил Солнцев.
Он заметил, что после составления завещания их с женой страсть вспыхнула еще сильнее.
«Мы два часа не вылезали из постели. Такой идиллии у нас уже давно не было», — сказал шоумен.
По информации издания, Полина Терешкович не согласна с завещанием и намеревается оспорить его в ближайшее время.
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Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , Москва , Московская область
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