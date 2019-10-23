Краско использовал бывшую жену

28-летняя Наталья Краско, урожденная Шевель, была четвертой женой 89-летнего Народного артиста России. Они, как сообщал «Рамблер», поженились в 2015 году, а развелись в 2018-м.

«Я рада, что мы развелись», — заявила Наталья.

Она объяснила это тем, что после развода ей перестали «предъявлять» за то, что она общается с мужчинами в кафе и тому подобное. Благодаря этому она смогла выдохнуть. Наталья добавила, что сначала скучала по мужу, теперь радуется свободе, но «что-то теплое осталось».

При этом она отметила, что чувствует себя использованной, потому что все время была честна, а Краско по-настоящему любил третью жену Наталью Вяль , а на ней женился, чтобы показать той свою востребованность как мужчины. Впрочем, Наталья сообщила, что они с Краско разошлись хорошо и периодически видятся.