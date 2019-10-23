Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Краско использовал бывшую жену 

Рамблер 1 час назад
Краско использовал бывшую жену
Фото: РИА Новости
Наталья Краско чувствует себя использованной после развода с Иваном Краско, рассказала «СтарХиту» она сама.
28-летняя Наталья Краско, урожденная Шевель, была четвертой женой 89-летнего Народного артиста России. Они, как сообщал «Рамблер», поженились в 2015 году, а развелись в 2018-м.
«Я рада, что мы развелись», — заявила Наталья.
Она объяснила это тем, что после развода ей перестали «предъявлять» за то, что она общается с мужчинами в кафе и тому подобное. Благодаря этому она смогла выдохнуть. Наталья добавила, что сначала скучала по мужу, теперь радуется свободе, но «что-то теплое осталось».
При этом она отметила, что чувствует себя использованной, потому что все время была честна, а Краско по-настоящему любил третью жену Наталью Вяль, а на ней женился, чтобы показать той свою востребованность как мужчины. Впрочем, Наталья сообщила, что они с Краско разошлись хорошо и периодически видятся.
«Наверное, это можно назвать дружбой», — добавила она.
Чудо на кладбище: младенец провел под землей трое суток
Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Вяль , Наталья Краско , Иван Краско , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объяснили задержание экс-главы олимпийской стройки
США объяснили задержание экс-главы олимпийской стройки8
«Отлично хайпанулась»: В клинике ответили избитой блогерше
«Отлично хайпанулась»: В клинике ответили избитой блогерше6
Солнцев раскрыл подробности завещания престарелой жены
Солнцев раскрыл подробности завещания престарелой жены7
Готовил еще взрыв: подробности о теракте в Петербурге
Готовил еще взрыв: подробности о теракте в Петербурге11
Соглашение Путина и Эрдогана унизило США
Соглашение Путина и Эрдогана унизило США442
Видео
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Кровавая драма: видео с места перестрелки под Ростовом
02:15
Кровавая драма: видео с места перестрелки под Ростовом
Криминал Другое
Появились подробности о состоянии Малышевой
00:58
Появились подробности о состоянии Малышевой
Шоу-бизнес
Крымский мост испытали гружеными вагонами
04:04
Крымский мост испытали гружеными вагонами
Общество
«Встрял в скандал»: куда Зеленский поведет Украину
04:24
«Встрял в скандал»: куда Зеленский поведет Украину
В мире Конфликты
Посол США на Украине сдал Трампа
05:53
Посол США на Украине сдал Трампа
В мире
В США задержан экс-глава олимпийской стройки
00:54
В США задержан экс-глава олимпийской стройки
Происшествия
Россияне появились на границе Сирии и Турции
01:33
Россияне появились на границе Сирии и Турции
Армия
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
05:49
Пока вы не уснули: Россия потроллила НАТО
В мире
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
04:24
«Квартал 95» может привести Зеленского к краху
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение