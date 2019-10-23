Появились подробности о состоянии Малышевой

Муж телеведущей Елены Малышевой прокомментировал ее экстренную госпитализацию с гипертоническим кризом.

В разговоре с РИА ФАН Игорь Малышев заявил, что с женой «вроде бы все хорошо» и она, «по-моему, уже выписалась».

«По-моему, она уже выписалась. Я сейчас просто не в России, но созванивался и понял, что все в порядке. Сейчас вроде бы все хорошо», — сказал он.

Супруг Елены Малышевой отметил, что у нее произошла «острая ситуация», но сейчас ее состояние не вызывает опасений.

Напомним, в четверг утром ведущая программы «Жить здорово» сообщила подписчикам в Instagram, что у нее резко повысилось давление. Телеведущая вызвала скорую помощь, которая доставила ее в Боткинскую больницу. По дороге в больницу Малышева опубликовала несколько видео в «сториз».