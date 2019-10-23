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Появились подробности о состоянии Малышевой 

Рамблер + ещё 2 23 минуты назад
Муж телеведущей Елены Малышевой прокомментировал ее экстренную госпитализацию с гипертоническим кризом.
В разговоре с РИА ФАН Игорь Малышев заявил, что с женой «вроде бы все хорошо» и она, «по-моему, уже выписалась».
«По-моему, она уже выписалась. Я сейчас просто не в России, но созванивался и понял, что все в порядке. Сейчас вроде бы все хорошо», — сказал он.
Супруг Елены Малышевой отметил, что у нее произошла «острая ситуация», но сейчас ее состояние не вызывает опасений.
Напомним, в четверг утром ведущая программы «Жить здорово» сообщила подписчикам в Instagram, что у нее резко повысилось давление. Телеведущая вызвала скорую помощь, которая доставила ее в Боткинскую больницу. По дороге в больницу Малышева опубликовала несколько видео в «сториз».
Шоу-бизнес , Видео , Игорь Малышев , Елена Малышева , РИА ФАН
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