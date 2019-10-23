Соловьёв оценил шутку Урганта

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал шутку в свой адрес со стороны коллеги с Первого канала Ивана Урганта . Последний в своем шоу с юмором поздравил ведущего канала «Россия» с попаданием в Книгу рекордов Гиннесса.

Соловьёв в интервью KP.RU поблагодарил коллегу за то, что «заметил и отметил».

"Ну, пусть смеётся. Это нормально. Главное, что заметил. Понимает, что теоретически может повысить рейтинг. Новость все же значимая. Вне зависимости от того, с чьей фамилией она связана. Зависти тут нет никакой. Нет же. Это же сам Иван Андреевич", — заявил Соловьёв.

Ранее News.ru сообщал, что Владимир Соловьёв установил рекорд по пребыванию в эфире в течение одной недели. Длительность прямого эфира, представленного ведущим в течение одной недели, составила 25 часов 53 минуты 57 секунд. Данный рекорд был зафиксирован 24 марта 2019 года. По этому показателю россиянин опередил японца Монта Мино более чем на четыре часа.