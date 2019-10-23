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Бузова восхитилась своими песнями в исполнении Розенбаума 

News.ru
«Кайф!»: Бузова о своих песнях в исполнении Розенбаума
Фото: Global Look Press
Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала исполнение своей песни «Водица» Александром Розенбаумом. Перепевка прозвучала в программе «Вечерний Ургант», народный артист России сумел удивить и Урганта, и телезрителей.
Мастерское исполнение отметили пользователи Интернета, часть которых оказалась подписчиками Ольги Бузовой. Именно они и показали ведущей телестройки, как на самом деле может звучать её песня.
Талантливое исполнение привело в восторг и саму певицу. Ольга отметила, что Розенбаум уже не в первый раз исполняет её песни: в прошлом году он виртуозно перепел «Мало половин», вызвав восхищение публики своим талантом.
"Кайф! Уже становится доброй традицией Розенбауму петь мои песни", — написала Бузова.
В этот раз с восторгом ведущей «Дома-2» были солидарны все, назвав музыканта, заслуженного артиста РФ «талантищем» и «крутым мужиком».
"Вот харизма у Розенбаума!" — комментировали фанаты Бузовой.
"Таланту подвластно всё. И даже песня Бузовой", — сделали в итоге вывод подписчики певицы.
Ранее News.ru сообщал, что телеведущая и певица Ольга Бузова ответила поклонникам музыки на критику своего творчества. По её словам, для артистов главное — уметь вызывать у зрителя эмоции.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Александр Розенбаум , Ольга Бузова
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