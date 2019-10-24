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«Испытала катарсис»: заложница «Норд-Оста» снялась в кино про террористов 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Заложница «Норд-Оста» снялась в кино про террористов
Фото: кадр со съемочной площадки
Наталья Старцева, которая в 2002 году находилась среди заложников в театре на Дубровке, рассказала изданию Starhit о впечатлениях от съёмок в художественном фильме «Последнее испытание». Картина рассказывает о похожем теракте.
61-летняя Наталья Старцева уже долгое время подрабатывает актрисой массовых сцен в кино, поэтому об участии в новом фильме Алексея Петрухина «Последнее испытание» долго не раздумывала. О чем повествует кино, женщина узнала уже на съёмочной площадке. Позвонила психологу, тот отговаривать не стал, посоветовал воспринять съёмки как игру.
Сегодня Старцева старается не вспоминать произошедшее в театре на Дубровке — слишком страшные последствия в ее жизни оставил теракт. В октябре 2002 года на «Норд-Ост» женщина отправилась со своей 24-летней дочерью. После освобождения очнулась в больнице. Спустя несколько лет от осложнений, вызванных отравлением газом, ее дочь умерла.
Режиссер, когда узнал, что Наталья Старцева была заложницей настоящих террористов, увеличил количество её съёмочных ней с трёх до шестнадцати. Женщина со своей стороны давала много дельных советов.
«Когда нас заставляли вставать с мест, кто-то валился с ног, а сосед мог пройти прямо по нему, потому что боялся, что в него выстрелят. Многие кричали от боли и страха…» — вспоминает Старцева.
При этом она подчеркнула, что во время съёмок «всплывали какие-то эпизоды из прошлого», но «напряжение, не отпускавшее с той поры, миновало».
«Говоря театральным языком, я испытала катарсис. Почувствовала это в один из последних дней, который по иронии судьбы совпал с датой трагедии. Этот фильм многое мне дал. Как будто рассталась с прошлым», — резюмировала женщина.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Спецслужбы вычислили подозреваемого в городе Саки. Задержанным оказался гражданин России, который придерживается «нацистской идеологии», планировавший совершить взрыв в одном из административных зданий в республике. В его гараже контрразведчики обнаружили самодельное взрывное устройство и бутылки с зажигательной смесью. За незаконное изготовление взрывчатки и приготовление к террористическому акту правоохранители завели в отношении мужчины уголовное дело.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Петрухин , Наталья Старцева , ФСБ
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