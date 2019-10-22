Бочкарева пожаловалась на травлю

Артистка не понимает, почему ее обзывают «теми ужасными словами», которые она прочла под своим постом в соцсети.

Актриса Наталья Бочкарева , ранее ставшая участницей резонансной истории с задержанием и наркотиками, обратилась к поклонникам и журналистам с вопросом о том, откуда в них столько ненависти и злости. Как заявила артистка, недавно она получила «целый КамАЗ» негатива в свою сторону.

Бочкарева заявила, что понимает столь сильно возросший в последнее время интерес к своей персоне, но в то же время, у нее в голове не укладывается, как можно обзывать человека «теми ужасными словами», которые она прочла под своим постом в соцсети.

«Поверьте, я ни от кого не прячусь. Но и дышать спокойно не могу из-за того, что на меня идет давление. Вы бы знали какое! Можете сейчас хоть 28 раз перекрутить мои слова и снова начать обзывать, но прежде, чем это сделать, взгляните себе под нос. Не переживайте, процесс разбирательств идет», — написала Бочкарева в своем Instagram.

Напомним, ранее актриса стала фигурантом новостей о задержании в Москве в нетрезвом состоянии и с некоторым количеством наркотических средств при себе. Бочкарева с самого начала и по настоящий момент отвергает все обвинения, заявляя, что на видео с моментом задержания не она, а похожая на нее женщина.