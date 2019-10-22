Семья Заворотнюк сэкономила на похоронах

Семья Анастасии Заворотнюк не платила за место на Анкудиновском кладбище, где похоронены брат актрисы Святослав и его жена Надежда.

Как пишут «Дни.ру», в 2015 году место на этом кладбище было выделено под захоронение отца актрисы, телережиссера, члена академии Российского телевидения Юрия Заворотнюка

В 2018 году скончался брат Анастасии Святослав, а годом позже его жена Надежда. Они оба похоронены на том же участке, что и Юрий Заворотнюк.

Как отмечает издание, Анкудиново принадлежит к кладбищам закрытого типа, участки на нем приобретаются на аукционе, начальная цена участков может доходить до 650 тысяч рублей. Есть и бесплатные участки — для людей, имевших заслуги перед Москвой и Россией. Также бесплатно выделяются места под родственные подзахоронения.