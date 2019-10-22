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Семья Заворотнюк сэкономила на похоронах 

Рамблер 2 часа назад
Семья Заворотнюк сэкономила на похоронах
Фото: РИА Новости
Семья Анастасии Заворотнюк не платила за место на Анкудиновском кладбище, где похоронены брат актрисы Святослав и его жена Надежда.
Как пишут «Дни.ру», в 2015 году место на этом кладбище было выделено под захоронение отца актрисы, телережиссера, члена академии Российского телевидения Юрия Заворотнюка.
В 2018 году скончался брат Анастасии Святослав, а годом позже его жена Надежда. Они оба похоронены на том же участке, что и Юрий Заворотнюк.
Как отмечает издание, Анкудиново принадлежит к кладбищам закрытого типа, участки на нем приобретаются на аукционе, начальная цена участков может доходить до 650 тысяч рублей. Есть и бесплатные участки — для людей, имевших заслуги перед Москвой и Россией. Также бесплатно выделяются места под родственные подзахоронения.
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