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Настя Ивлеева посоветовала, как выйти замуж за американца 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Ивлеева посоветовала, как выйти замуж за американца
Фото: globallookpress.com
Популярный блогер Настя Ивлеева опубликовала видео-пародию на своих коллег из Instagram, которые дают девушкам различные советы и лайфхаки. Звезда Интернета создала для себя новый собирательный образ — Анастэйшу Инглиш, которая одновременно рассказывает о том, как выйти замуж за американца, и прокачивает знания своих подписчик в английском языке.
«Всем hello! My name is Anastacia. I’m from… Я из Голливуда, короче. Кто хочет удачно выйти замуж за американца, то мои курсы вам помогут», — говорит новая блогерша.
Сначала она показывает, как в ресторане с кавалером нужно заказать вино. Девушка справляется с английскими фразами, но, по ее мнению, официант наливает ей слишком мало алкоголя. В результате она срывается на русский мат и требует, чтобы ей налили полный стакан. После вина блогер советует женщинам рассказать потенциальному жениху о своих хобби. Сама она оказывается танцовщицей, но когда американец просит ее продемонстрировать таланты, девушка ударяется ногой и с нецензурной русской бранью опускается на пол.
«You so strong! You have a gim everyday? Because i don’t look after this big мыщц… You are Геркулес?» — продолжает «клеить» своего кавалера Анастейша.
Но, когда у нее ничего не получается, девушка просто понимает майку и показывает мужчине грудь.
Инстаграм
«Это беспроигрышный вариант. Но после него замуж не берут. Возможно, у вас будет ночь с глубоким изучением английского языка…» — завершает свой выпуск мисс Инглиш.
Настя Ивлеева написала, что ждет лайков и комментариев от подписчиков. Если им понравятся эти курсы, то она обязательно запишет вторую часть.
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