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Слухи о нетрадиционной ориентации довели Дакоту до слез 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Мы с ней не спим!»: Дакота расплакалась из-за слухов
Фото: Инстаграм
Слухи о нетрадиционной связи певицы Дакоты с ее подругой довели знаменитость до слез. Поводом для столь бурной реакции артистки стали появившиеся заметки, в которых сообщается, что Дакота якобы испытывает особую тягу к блогеру Елене Блиновской. Девушек не так давно видели держащимися за руки на одном из светских мероприятий.
В личном микроблоге в Instagram Дакота призналась, что увидев эту новость, очень долго смеялась. Опубликованная информация настолько сильно развеселила певицу, что та смеялась, утирая слезы. Успокоившись же, Дакота заявила, что не будет привлекать юристов к разбирательству по поводу обнародованной информации и отметила, что все появляющееся в Сети про нее — неправда.
Инстаграм
"С одной стороны, это очень смешно. А с другой…Мне хочется обратиться к своему фан-клубу — все, что про меня говорят в Интернете — вранье. Все, за исключением тех передач, где я сижу в кадре и говорю своим ртом. Разумеется, с Маратом Сафиным я была не знакома. С Леной Блиновой мы тоже не встречаемся, я не являюсь матерью ни одного из ее детей. С ней мы не спим!", — разразилась гневной тирадой она.
Отметим, в прессе достаточно часто появляются слухи о новых отношениях певицы Дакоты. Однако сама артистка неоднократно признавалась, что по-прежнему испытывает чувства к бывшему мужу Владу Соколовскому.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Марат Сафин , Влад Соколовский
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