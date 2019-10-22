Собчак порассуждала о сексе и танце

Два часа назад она опубликовала фото, на котором в широких брюках телесного цвета и белой рубашке сидит на полу, голову сместив на бок, ноги раздвинув, а руки поместив на колени.

«Всегда смотрите на то, как танцует человек», — призвала журналистка.

По ее словам, люди танцуют так же, как занимаются сексом, а смотреть следует на раскрепощенность человека во время танца, его отдачу музыке и отсутствие переживаний о мнении о нем окружающих.

«Если ты в зажиме и вечном конфликте с самим собой, твой танец обязательно тебя выдаст», — подытожила она.