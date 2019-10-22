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Собчак порассуждала о сексе и танце 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Собчак порассуждала о сексе и танце
Фото: Instagram
Танец выдает то, каков человек в постели, заявила в своем инстаграме Ксения Собчак.
Два часа назад она опубликовала фото, на котором в широких брюках телесного цвета и белой рубашке сидит на полу, голову сместив на бок, ноги раздвинув, а руки поместив на колени.
«Всегда смотрите на то, как танцует человек», — призвала журналистка.
По ее словам, люди танцуют так же, как занимаются сексом, а смотреть следует на раскрепощенность человека во время танца, его отдачу музыке и отсутствие переживаний о мнении о нем окружающих.
«Если ты в зажиме и вечном конфликте с самим собой, твой танец обязательно тебя выдаст», — подытожила она.
Два дня назад, как сообщал «Рамблер», Лена Миро назвала Собчак сексуальным кошмаром 99% гетеросексуальных мужчин. По словам блогерши, ягодицы журналистки — рыхлые и широкие, ноги и руки — дебелые, плечи — жирные, а грудь — плоская.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Ксения Собчак , Лена Миро
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