Собчак порассуждала о сексе и танце 

Танец выдает то, каков человек в постели, заявила в своем инстаграме Ксения Собчак.
Два часа назад она опубликовала фото, на котором в широких брюках телесного цвета и белой рубашке сидит на полу, голову сместив на бок, ноги раздвинув, а руки поместив на колени.
«Всегда смотрите на то, как танцует человек», — призвала журналистка.
По ее словам, люди танцуют так же, как занимаются сексом, а смотреть следует на раскрепощенность человека во время танца, его отдачу музыке и отсутствие переживаний о мнении о нем окружающих.
«Если ты в зажиме и вечном конфликте с самим собой, твой танец обязательно тебя выдаст», — подытожила она.
Два дня назад, как сообщал «Рамблер», Лена Миро назвала Собчак сексуальным кошмаром 99% гетеросексуальных мужчин. По словам блогерши, ягодицы журналистки — рыхлые и широкие, ноги и руки — дебелые, плечи — жирные, а грудь — плоская.