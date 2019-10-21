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Невестка Алибасова подала на развод 

Рамблер 43 минуты назад
Невестка Алибасова подала на развод
Фото: Instagram
Невестка Бари Алибасова Виолетта Гришина подала на развод, сообщает StarHit.
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Гришина утверждает, что Бари Алибасов-младший неоднократно поднимал на нее руку и систематически изменял.
По словам Гришиной, решение о разводе пришло к ней незадолго до рождения их дочери, когда в новогоднюю ночь она застала супруга в постели с любовницей. Виолетта утверждает, что на фоне пережитого у нее начались проблемы со здоровьем, и врачам пришлось делать кесарево сечение.
Виолетта заявила, что хочет, чтобы Алибасов отказался от отцовских прав на их общую дочь, «потому что такой аморальный папа нам точно не нужен».
Об избиениях со стороны Алибасова-младшего также заявила его любовница Мария Клюева. Она рассказала, что недавно он нанес ей 26 ударов тупым предметом. По ее словам, она зафиксировала избиение на камеру и обратилась в правоохранительные органы.
Сам Алибасов-младший обвинения в избиениях отрицает, но измен не скрывает. По его словам, они с супругой изначально договорились о свободных отношениях, а уйти от нее он решил из-за ее «маниакальной ревности».
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Бари Алибасов , МВД , StarHit
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