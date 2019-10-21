Названа причина разрыва сына Королевой с его девушкой

Названа причина расставания сына Королевой с экс-участницей «ДОМа-2»

Архип Глушко расстался экс-участницей шоу «ДОМ-2» Марией Слугиной после того как « поймал ее на откровенном вранье». Об этом со ссылкой на приятельницу пары сообщает «СтарХит».

«У Слугиной темное прошлое. Архип лично общался с некими джентльменами, которые ее спонсировали: за секс дарили машину, абонемент в спортзал, путешествия… А парень закрывал на это глаза, потому что влюбился. Думал, Маша со временем изменится, но увы», — пояснила Светлана, приятельница пары.

Она также отметила, что сын Наташи Королевой простил свою возлюбленную, которая старшего его, несмотря на то, что в «недвусмысленной ситуации с ней встретился друг семьи».

«Лишь когда поймал уже на откровенном вранье, у него открылись глаза», — отметила она.

По словам Светланы, Архип Глушко уже ищет новую девушку на сайтах знакомств, при этом «ровесницами он никогда не интересовался».

Приятельница пары также рассказала, что Архип Глушко планирует «связать жизнь с японистикой», однако несколько раз в неделю посещает занятия по вокалу и именно Слугина «дала ему толчок попробовать себя в пении».

Как писал «Рамблер», ранее Архип Глушко называл бывшую участницу «ДОМа-2» своей «второй половинкой» и утверждал, что она «гармонично дополняет его».