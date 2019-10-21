Бандурин пожаловался на нехватку трех миллионов на дом

Участник «Аншлага» и «Кривого зеркала» Николай Бандурин рассказал в программе «Ты не поверишь», что едва сводит концы с концами из-за пожара в доме. Выпуск программы опубликован на YouTube-канале НТВ.

В «Ты не поверишь» рассказали, что семье Бандурина — жене, дочери и четырехлетнему внуку — приходится снимать жилье, а все заработанные им деньги уходят на строительство нового дома.

«Дом поднимается не по кирпичику, а, скорее, по бревнышку. Даже не по бревнышку, а по брусику. По брусику уже стены выросли, а вот чем эти стены накрывать, что вставлять в оконные проемы и двери, это пока решаю. Чтобы запустить отопление, электричество, достроить все, накрыть крышу <…> нужно еще миллиона три», — рассказал артист.

Бандурин отметил, что сейчас проводит концерты, чтобы собрать сумму, которой не хватает для следующего этапа строительства. Артист снова строит деревянный дом, но теперь уверяет, что тщательно проверит работу строителей.

«Я надеюсь, что один снаряд два раза в один окоп не падает. Чему быть, того не миновать. Я фаталист, но собираюсь учесть все недочеты по электрике, чтобы не было больше коротких замыканий», — сказал он.

Пожар в доме Бандурина в подмосковном поселке Костино произошел в декабре прошлого года. В построенном 15 лет назад коттедже площадью 200 «квадратов» замкнуло проводку, огонь охватил строение за считанные минуты. Никто из членов семьи Бандурина серьезно не пострадал. Артист рассказал, что этот дом был единственным жильем.