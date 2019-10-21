Экс-звезда «Дома-2» после избиения получила дорогую иномарку

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникова получила ключи от Mercedes за 8 миллионов после того, как была избита на корпоративе, сообщает Starhit.

Так возлюбленный девушки — сын олигарха — решил поднять своей избраннице настроение.

Неделю назад СМИ сообщили, что на корпоративе, где Овсянникова выступала в качестве певицы, на девушку прямо на сцене накинулась одна из зрительниц. Женщина несколько раз ударила экс-звезду «Дома-2» руками по голове, а когда та упала, ещё и пнула её. В результате Овсянникова была госпитализирована. Продюсер звезды Диана Бичарова заявила, что в настоящее время они пытаются установить личность дебоширки, чтобы написать на неё заявление в полицию, поскольку артистке были нанесены травмы, и она какое-то время не сможет выступать.

После инцидента настроение Овсянниковой решил поднять ее молодой человек. Сын олигарха, имя которого до сих пор держится в секрете, подарил своей возлюбленной джип Mercedes за 8 миллионов рублей.

«Конечно, я безумно обрадовалась. А кто бы не обрадовался? Машина просто классная, а вот голова до сих пор побаливает…» — заявила девушка.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Овсянникова уже страдала от рукоприкладства. Летом СМИ сообщили, что экс-участницу «Дома-2» избил турецкий бизнесмен, с которым у нее был роман. Мужчине якобы не понравилась одно из видео с ее участием: он счел, что его подруга развязно себя вела, в результате ударил ее головой об стену. Овсянникова отметила, что они знакомы пять лет, агрессии мужчина раньше не проявлял.