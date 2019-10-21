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Хилькевич продемонстрировала свой «неидеальный» пресс после родов 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Хилькевич показала живот после родов
Фото: globallookpress.com
Анна Хилькевич не только является звездой сериала «Универ», но и мамой двух дочерей. Она счастлива в браке с бизнесменом Артуром Волковым, которому подарила малышку Арианну и Марию. Старшей наследнице уже скоро исполнится четыре года, а вот младшей в конце лета стукнул годик. Актриса не скрывает, что заботиться о двоих детях оказалось очень сложно. Ей пришлось отказаться от тусовок с друзьями, чтобы больше времени уделять наследницам.
Недавно Анне удалось отдохнуть в Эмиратах вместе с семьей, но позже она оставила детей и мужа ради работы. Девушка уехала в Крым на съемки нового сериала. Но даже там знаменитость продолжает ходить в спортзал. И это при том, что поклонники восхищаются ее снимками в купальнике и считают, что больше худеть девушке не надо. Сама Хилькевич призналась, что не вернулась в форму после родов. Она до сих пор работает над самой проблемной зоной у женщин — животом.
На снимке актриса запечатлена в тренажерном зале в спортивном кроп-топе, лосинах с завышенной талией и кроссовках. При этом видно, что кода на ее животе покраснела местами. По словам Анны, она научилась сама без помощи тренеров. Девушка знает комплексы упражнений на любую группу мышц.
«Не стала замазывать покраснения на животе, чтобы вы знали, что даже спустя год после рождения второго ребёнка, кожа на животе не пришла в своё идеальное состояние, а требования у меня к себе высокие, так что теперь приходится применить жёсткие и болючие фракционные методы», — поделилась артистка.
Поклонники восхитились упорством звезды. Многие попросили Хилькевич в будущем показать упражнения на пресс.
«Какая вы худенькая!», «Анюта, здорово что вы тоже за ЗОЖ», «Аня молодец! Видела эфир передачи-сколько мужества, это было круто», «Умничка, что не боишься показывать себя настоящей. А про фраксель поддерживаю, это очень больно в первые сутки», — отозвались подписчики.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Артур Волков , Анна Хилькевич , Республика Крым
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