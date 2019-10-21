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Стало известно возможное наказание для напавшей на любовника порнозвезды-карлицы 

Lenta.ru 1 час назад
Порноактриса ответ за нападение на любовника
Фото: Инстаграм
Порноактриса Шерил Мерфи (Cheryl Murphy), известная под псевдонимом Бриджет Пауэрс (Bridget Powers), может провести больше 15 лет в тюрьме за совершенное ей нападение на любовника. Об этом пишет TMZ.
Мерфи предъявили три обвинения: в краже со взломом, побоях и нападении с использованием опасного оружия. Отмечается, что актриса планировала все заранее.
Если Мерфи признают виновной в краже, ей грозит до 15 лет тюрьмы. По второму и третьему обвинению максимальный срок наказания составляет пять и шесть лет соответственно.
Мерфи арестовали в Лас-Вегасе в сентябре 2019 года за применение насилия во время ожесточенной ссоры. По словам женщины, она пришла в дом своего бойфренда и застала в его постели неизвестную женщину. Закричав, она схватила нож и ударила любовника в ногу. Его доставили в больницу с неопасными для жизни травмами.
Актриса прославилась после многочисленных ролей в фильмах для взрослых. Впервые она снялась в порнофильме в 20 лет, и с тех пор поучаствовала в более чем 50 проектах под псевдонимом Бриджет Пауэрс.
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