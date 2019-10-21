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Медицина творит чудеса: Ксения Стриж помолодела 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Чудеса медицины: Ксения Стриж помолодела
Фото: РИА Новости
Ксения Стриж, в прошлом одна из самых популярных телеведущих российского телевидения, давно не появлялась на публике. Однако недавно у зрителей возникла возможность увидеть ее в программе «Сегодня вечером» на телеканале НТВ. Новый имидж Ксении поразил зрителей.
В свои 52 года она прекрасно выглядит. Однако становится очевидно, что Ксения прибегала к услугам медиков.
Она опубликовала кадр из передачи в своем микроблоге со словами:
«Чествуем @buslya нашу любимую. Много смеемся. Вспоминаем».
На фото Ксения позирует с певицей Татьяной Булановой и певцом Сергеем Пенкиным. А на другой фотографии рядом с ней оказываются основатель балета «Тодес» Алла Духова и актер Сергей Селин.
В последнее время Ксения работает преимущественно на радио. Она ведет авторское шоу, а еще играет моноспектакль «Дурные наклонности» по пьесе Ксении Драгунской.
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Шоу-бизнес , Ксения Стриж , Сергей Селин , Алла Духова , Татьяна Буланова , Сергей Пенкин , Ксения Драгунская , НТВ
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