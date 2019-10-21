Чудеса медицины: Ксения Стриж помолодела

Медицина творит чудеса: Ксения Стриж помолодела

Ксения Стриж , в прошлом одна из самых популярных телеведущих российского телевидения, давно не появлялась на публике. Однако недавно у зрителей возникла возможность увидеть ее в программе «Сегодня вечером» на телеканале НТВ. Новый имидж Ксении поразил зрителей.

В свои 52 года она прекрасно выглядит. Однако становится очевидно, что Ксения прибегала к услугам медиков.

Она опубликовала кадр из передачи в своем микроблоге со словами:

«Чествуем @buslya нашу любимую. Много смеемся. Вспоминаем».