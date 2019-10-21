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«Могла потерять ребенка»: Алибасов-младший избил жену во время беременности 

Teleprogramma.pro 36 минут назад
«Очень стыдно»: Алибасов-младший избил беременную жену
Фото: globallookpress.com
В обществе до сих пор обсуждают скандал, который произошел в начале года из-за госпитализации Бари Алибасова. Тогда продюсер заверял, что случайно выпил жидкость для прочистки труб и отравился, но проверка на детекторе лжи показала, что инцидент был слишком преувеличен. На самом деле мужчина решил просто пропиариться. Теперь в неприятной ситуации оказался его сын Бари Бариевич.
На днях модель Мария Клюева обвинила его в рукоприкладстве. Она заверила, что встречалась с молодым человеком несколько месяцев. Девушка переехала ради него в Москву, но когда она заступилась за его маму, которую пиарщик хотел поместить в психбольницу, Алибасов-младший избил ее и пять дней удерживал дома. Детектор лжи в передаче «На самом деле» показал, что любовница мужчины говорит правду.
Во время съемок передачи Бари Бариевич подбежал к героине и замахнулся на нее. Он пригрозил девушке, что посадит ее за мошенничество. Однако в студию пришла еще одна женщина, которая точит зуб на сына продюсера. Ею оказалась жена Алибасова-младшего Виолетта Гришина, которая не так давно родила от него ребенка.
«У нас с ней спорные отношения. Я четыре месяца не участвовал в жизни ребенка. Ушел от Виолетты и уже через час был с другой женщиной. Вполне возможно, что это была Маша, та самая Новогодняя ночь. И действительно я на нее поднимал руку один раз, когда она была беременна. Это была оплеуха, за которую мне очень стыдно», — сразу признался Бари-младший.
Он был удивлен, когда в студию пришла его супруга. А вот девушка в свою очередь обратилась к его любовнице. «Я не знаю, кто тебя так разукрасил, но карма она существует», — заявила она. Виолетта уверена, что Клюева легла в постель к ее мужу, чтобы задержаться в Москве.
«Я поймала их вместе в постели. Одиннадцать дней до рождения моей дочери. Вова, так называемый наш семейный друг, в своей квартире все это поощрял», — рассказала девушка.
Виолетта заявила, что не хочет видеть мужа. «Надеюсь, ты скоро подпишешь развод, чтобы я о тебе забыла. А лучше, откажешься от дочери, чтобы мы тебя вообще не видели. Такой аморальный папа нам вообще не нужен», — высказалась героиня. Девушка не стала скрывать, что муж действительно поднимал на нее руку, когда она находилась на седьмом месяце беременности.
«Он меня ударил, придушил. Я попала на сохранение. Я могла потерять ребенка», — отметила жена Бари Бариевича.
Более того, Виолетта заверила, что когда супруг приехал за ней в Калининград и стал общаться с девушками низкой социальной ответственностью, то у нее отнялись ноги. «Я не ходила, меня носили родители. Врачи меня кесарили, потому что у меня отнялись ноги», — пояснила девушка. Детектор лжи показал, что она говорит правду.
Более того, однажды Виолетта угрожала мужу ножом и пыталась покончить с собой.
«Было очень больно. Несколько час издевательств моральных и физических, это то, что я пережила», — вспомнила она.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов , Москва
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