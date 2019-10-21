Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей 

Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова обзавелась собственной недвижимостью. Певица приобрела квартиру в недавно построенном доме в Москве. Скоро она планирует приступить к ремонту.
Ольга приобрела квартиру площадью 200 квадратных метров в районе Мосфильмовской улицы.
«Стоимость жилплощади составила 120 млн рублей», — сообщает интернет-портал Super.ru.
Ранее сообщалось, что звезда присматривает себе виллу на Бали. По словам риелтора, помогавшего ей с выбором, Бузова хотела приобрести одну из лучших вилл площадью более 500 квадратных метров в элитном районе Джимбаран.